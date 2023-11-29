وزير التموين للتجار: «نزلوا السكر من المخازن سعره مش هيغلى»

حذر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التجار من تخزين السكر قائلًا لهم: «نزلوا سكركم السوق.. سعره مش هيغلى وهينخفض خلال أيام».

سعر السكر

وقال وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم المذاع على شاشة ON: «بعض التجار رفعوا سعر السكر بناء على السعر العالمي للسكر، وأقول لمن يخزن سكر على أمل أن يرتفع سعره إن السعر سينخفض خلال أيام».

وأضاف أن زيادة سعر السكرة بالتموين كان أسهل قرار، ولكن سيضر الكثيرين من غير حاملي بطاقة التموين، مشيرًا إلى أنّ دعم الخبز قفز من 18 مليار جنيه في 2010، إلى 90 مليار جنيه هذا العام.

فرض التسعيرة الجبرية للسكر

وحول موقفه من فرض التسعيرة الجبرية للسكر، أوضح: «سأكون مجبر أخاك لا بطل، من فرض هذه التسعيرة حال عدم استقرار سعر سلعة معينة، وأؤيد تشجيع القطاع الخاص ولكن مع زيادة ضوابط الرقابة، ومنح مهلة 10 أيام للقطاع الخاص هدفها تشجيعه على التعاون مع الحكومة في حل أزمة السكر».

وواصل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: «لست مع تطبيق التسعيرة الجبرية ولكن أطالب التجار بتحديد هامش ربح مقبول».