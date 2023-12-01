«Killers of the Flower Moon» يقترب من أوسكار لأفضل فيلم

حصل فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي على جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز نقاد السينما في نيويورك، بينما حصلت بطلة الفيلم ليلي جلادستون على جائزة أفضل ممثلة، وهو ما يعزز بشكل كبير فرص فوز الفيلم بجائزة أوسكار أفضل فيلم في النسخة الـ 96 من حفل توزيع الجوائز الشهير.

عادة ما يكون للفائز بجائزة أفضل فيلم في جوائز نقاد السينما في نيويورك علاقة قوية بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث أن الأفلام الفائزة بالجائزة الأولى تحصل على الجائزة الثانية بنسبة تبلغ 43 %، وفقا لموقع «فارايتي».

حصل سكورسيزي على جائزته الكبرى الثالثة من جوائز نقاد السينما في نيويورك، بعد فيلمي «Goodfellas» عام 1990، و«The Irishman» عام 2019، ليكون الثالث في قائمة المخرجين الذين حصلوا على جائزة أفضل فيلم 3 مرات، بجانب ويليام وايلر وفريد زينمان.

«Oppenheimer» يحصد أفضل إخراج وتصوير

وذهبت جائزة أفضل مخرج في جوائز نقاد السينما في نيويورك للمخرج كريستوفر نولان عن فيلم «Oppenheimer»، كما حصد الفيلم جائزة أفضل تصوير سينمائي، وذهبت جائزة أفضل ممثل لـ فرانز روجوفسكي عن دوره في فيلم «Passages».