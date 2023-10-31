«Killers of the Flower Moon» يواصل تراجعه في شباك التذاكر الأمريكي

تراجع فيلم «Killers of the Flower Moon» إلى المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، وذلك في يومه الـ11 بدور العرض السينمائي، محققا 2.9 مليون دولار ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في دور العرض السينمائي المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية 41 مليون دولار، بينما حقق في السوق الخارجية 44 مليون دولار، ليبلغ إجمالي إيرادات الفيلم على مستوى العالم لـ 85 مليون دولار.

بينما حافظ فيلم «Five Nights at Freddy's» على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات محققا 16 مليون دولار، ليرفع إيرادات الفيلم الكلية خلال 4 أيام في السينمات متجاوزة الـ 132 مليون دولار، يليه في المركز الثاني فيلم «Taylor Swift: The Eras Tour» عن الجولة الغنائية للمغنية الأمريكية تايلور سويفت، محققا 4.8 مليون دولار، أما الإجمالي فبلغ 203 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«After Death» يحقق 5 ملايين دولار في 3 أيام

والمركز الرابع من نصيب فيلم «After Death» بـ 1.2 مليون دولار حققهم في يومه الثالث بدور العرض السينمائي، بينما بلغ إجمالي إيراداته خلال أيامه الأولى 5 ملايين دولار، وجاء فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» في المركز الخامس بـ 910 آلاف دولار.