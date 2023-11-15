«Killers of the Flower Moon» يتقدم مركزين في شباك التذاكر الأمريكي

نجح فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكوسيزي في التقدم مركزين في شباك التذاكر الأمريكي، ليصبح في المركز الثالث بدلا من المركز الخامس، محققا إيرادات بلغت 436 ألف دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 25 يوما لـ 60.3 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات العالمية لفيلم «Killers of the Flower Moon» ما يقرب من 137.5 مليون دولار من بينهم 77.2 مليون دولار من السوق الخارجي، و60.3 مليون من السينمات المحلية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«The Marvels» يحقق 111 مليون دولار في 4 أيام

بينما حافظ فيلم «The Marvels» على وجوده في المركز الأول في قائمة الإيرادات لليوم الرابع على التوالي، محققا 2.3 مليون دولار بينما وصل الإجمالي العالمي لـ 111 مليون دولار، وفي المركز الثاني جاء فيلم «Five Nights at Freddy's» محققا 521 ألف دولار، ليصل الإجمالي خلال 18 يوما لـ 252 مليون دولار.

وتقدم فيلم «The Holdovers» من المركز السابع إلى المركز الرابع في شباك التذاكر، محققا 299 ألف دولار، ويليه في المركز الخامس فيلم «Journey to Bethlehem» بعد ما كان في المركز التاسع في اليوم السابق.