حملة فريد زهران: لدينا صور وفيديوهات توثق تصويت الناخبين بالخارج لمرشحنا

قال الدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عمليات الحملة تتابع تصويت المصريين في الخارج، منذ اللحظات الأولى لانطلاقه في نيوزيلندا وأستراليا وحتى الآن.

وأكد في بيان، أن الحملة تلقت صورًا وفيديوهات توثق تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج، لصالح المرشح فريد زهران، منهم بعض الوجوه المعارضة المعروفة مثل الحقوقي عادل سليمان والكاتبة الصحفية إسراء عبد الفتاح، وغيرهم ممن ستعلن عنهم الحملة تباعًا.

أضاف أن حملة المرشح فريد زهران، تناشد المواطنين المصريين بالخارج الاستمرار في عملية التصويت بشكل عام، باعتباره حق دستوري وسياسي للمواطنين المصريين، وضمان للانتقال الديمقراطي والسلمي الآمن، وستعلن الحملة عن تقارير متابعتها لسير العملية الانتخابية في الخارج يوميًا بشكل مستمر، بالتزامن مع مؤتمرات المرشح فريد زهران داخل مصر.