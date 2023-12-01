حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تنظم مؤتمرا جماهيريا في سوهاج اليوم

تواصل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمراتها الجماهيرية الحاشدة في مختلف المحافظات؛ للتعريف بالبرنامج الانتخابي لمرشحها، وعرض الرؤى والمقترحات، والاستماع إلى الأهالي.

وتنظم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا اليوم الجمعة في محافظة سوهاج الساعة 6 ونص مساء؛ لعرض رؤية البرنامج الانتخابي على المواطنين والاستماع لهم.

حملة فريد زهران

ونظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، في دير مواس بمحافظة المنيا، منذ قليل، بحضور جماهيري موسع؛ لمناقشة البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

وبالتزامن مع بدء التصويت الرسمي للمصريين بالخارج، الذي بدأ منذ دقائق في نيوزيلندا، تدعو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، كل المصريين المقيمين بالخارج، بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، لإرساء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على الحرية والمساواة وسيادة القانون.

الانتخابات الرئاسية

بدأ المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في دير مواس بمحافظة المنيا، منذ قليل، بحضور جماهيري موسع؛ لمناقشة البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، انعقاد ورشة العمل الخاصة بمتابعة انتخابات المصريين في الخارج، بداية من اليوم، بمقر الحملة في المقطم.