المرشح الرئاسي فريد زهران يرحب بتأييد ودعم الحزب الليبرالي المصري

رحب المرشح الرئاسي فريد زهران، بتأييد ودعم الحزب الليبرالي المصري «تحت التأسيس»، في خطوة وصفها بأنها تعد إشارة قوية إلى تلاحم القوى السياسية في بلادنا، رغم اختلافاتها الإيدلوجية، من أجل بناء مستقبل أفضل.

وقال في بيان: «نثمن دعم الحزب الليبرالي لحملتنا الرئاسية تأكيدًا على التفاف القوى الوطنية حول رؤيتنا لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر».

حملة فريد زهران: نعمل بجد وبإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب

أكدت الحملة أنها تود التعبير عن الامتنان الكبير للهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري لموافقتها على مشاركة ممثلين منها في الهيئة الاستشارية لحملتنا الرئاسية، وتواجد شادي العدل ونادر شكري، من الوكلاء المؤسسين للحزب، يشكل قيمة مضافة لحملتنا.

أكدت حملة المرشح فريد زهران أنها تعمل بجد وبإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب المصري، وتتطلع إلى تعزيز التعاون الفعّال مع الحزب الليبرالي وكل القوى السياسية الراغبة في خدمة مصر وشعبها.