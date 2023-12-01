حملة فريد زهران: نتوقع زيادة إقبال الناخبين في الخارج بعد صلاة الجمعة

كشفت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رصدها للساعات الأولى من بدء تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت منى الشماخ، مقررة اللجنة الإعلامية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن غرفة عمليات الحملة منعقدة منذ الأمس، وتتابع لحظة بلحظة تصويت المصريين في الخارج، منذ بدايته في نيوزلاندا مساء أمس، والدول العربية صباح اليوم.

حملة فريد زهران في انعقاد مستمر

وأكدت أن الحملة في انعقاد مستمر، وتتابع العملية الانتخابية والتصويت في الخارج عن طريق مندوبيها وأصدقاءها من المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة إقبال الناخبين على المقار الانتخابية، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، خاصة أنها انطلقت في الدول العربية.

وأضافت مقررة اللجنة الإعلامية بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن غرفة عمليات الحملة ستقدم تقريرا مفصلا في نهاية اليوم، عن رصدها للمشهد الانتخابي بالخارج في يومه الأول، داعية كل المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، لإرساء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على الحرية والمساواة وسيادة القانون.