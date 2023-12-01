«التضامن»: مصر أرسلت 22 ألف طن مساعدات لقطاع غزة

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للجانب الفلسطيني واحتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة، وكذلك آليات التعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني إزاء ما يشهده قطاع غزة من تردي للأوضاع الإنسانية في ضوء الاحتياجات والمعطيات القائمة.

مناقشة الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

كما تطرق اللقاء لمناقشة الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وجهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وآليات تحقيق الاستدامة الآمنة لهذه المساعدات.

إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة 40 ألف طن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موقف مصر ثابت وواضح إزاء الأوضاع في قطاع غزة والتضامن الكامل مع القضية الفلسطينية، موضحة أن إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع تزيد على 40 ألف طن تمثل مساعدات الجانب المصري النسبة الأكبر بها، حيث قدمت مصر منها حوالي 22 ألف طن من مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية لأهالي قطاع غزة، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، يليها المنظمات الدولية، ثم مساهمات بقية الدول، حيث تتضمن المساعدات المواد الغذائية والإغاثية والأدوية والوقود وغيرها، كما استقبلت الدولة المصرية الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والسكان، كما استقبلت مستشفيات العريش والقاهرة أطفال غزة حديثي الولادة، لتلقي العلاج ، فضلا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي برعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش ورعاية العابرين من معبر رفح والمرافقين للمرضى وتقديم الخدمات الإغاثية لهم.

وأشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بجهود اللجنة العليا برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة الأزمة، وكذا دور الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة، موضحة في هذا الصدد أن الهلال الأحمر تولى إعداد مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الموجهة لأهالي غزة لاستقبال وفرز وتجهيز وإعداد وتحميل المساعدات الإنسانية من خلال المتطوعين، موضحة أنه تم تلقى ما يقرب من 10 آلاف طلب جديد للتطوع بالهلال الأحمر المصري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط الدولة المصرية والدولة الفلسطينية، مثمنة الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وسبل الرعاية اللازمة، حيث تعد مصر هي البوابة لتلك المساعدات.