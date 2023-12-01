مسيرات حاشدة بالأردن تنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

انطلقت مسيرات حاشدة في العاصمة الأردنية عمان ومختلف المحافظات، اليوم الجمعة، تنديدًا باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المشاركون، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتكثيف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

دعوات للضغط على إسرائيل لوقف الحرب

وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد في عمان مسيرة شعبية حاشدة استنكرت الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها ضد الأشقاء الفلسطينيين العزل، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني.

كما ندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبين الأمة العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وفوري لوقف العدوان ومد يد العون للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه لنيل حقوقه المشروعة.

وأكدوا موقف الأردن الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود الأهل في غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائراته الحربية شنت غارات على أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.