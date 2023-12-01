خريطة قطع الكهرباء عن عدة مناطق في قنا.. اعرف المواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، فصل التيار الكهربائي يوم السبت 2023/12/2، عن قرية الرحمانية في نجع حمادي، من الساعة 4 صباحا حتى الساعة السابعة صباحا.

قطع الكهرباء عن نجع حمادي

وبحسب بيان الوحدة المحلية في نجع حمادي، وأرجعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، سبب فصل الكهرباء إلى عمل صيانة لمحولات شركة السكر.

وأهابت بالمواطنين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال تلك الفترة، مثل ملء مياه الشرب وعلى أصحاب المخابز وغيرها من الخدمات الأخرى.

التنبيه على المواطنين عن قطع الكهرباء

وأكدت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة نجع حمادي، أنها في حال وجود صيانة في منطقة أو قرية أو نجع في نجع حمادي ييتم التنبيه للمواطنين عن قطع الكهرباء موعدها وعودتها، حتى يتمكنوا، وأنه في حالة وجود صيانة في محطات المياه والكهرباء سوف يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.