«بلدنا أمانة في رقبتنا».. انتخابات الرئاسة تجمع العائلات والأصدقاء بالسعودية

بأعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اصطحبت مجموعة من العائلات المصرية أطفالها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالرياض والقصيم في السعودية، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية واستقرارها، وحرصهم على المشاركة لاستكمال ما تحقق بها من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.

عائلات تشارك في الانتخابات الرئاسية بجدة

المحاسب محمد الشباسي، كان ممن حرصوا على المشاركة واصطحاب العائلة للإدلاء بصوتها، فضلا عن الشباب القاطنين إلى جواره في مدينة جدة السعودية: «نزلت انتخبت المرشح عبد الفتاح السيسي، حرصا على استقرار البلد، واستكمالا لما حققه من إنجازات ومشروعات تنموية، والمشاركة واجب علينا كلنا، لأن بلدنا أمانة في رقبتنا».

وأشاد «الشباسي»، بالتنظيم أمام قنصلية مصر في جدة، فضلا عن سرعة الإدلاء بأصواتهم: «التنظيم كان ممتاز، وكان فيه سرعة في التصويت، رغم الإقبال الكبير من الناس، كان مشرفي قنصلية جدة منظمين الحضور وموفرين أماكن انتظار».

لم يكن «الشباسي»، وحده الذي حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بل صمم مصطفى نوح البسطويسي، أحد المصريين المقيمين في جدة، على اصطحاب عائلته بينهم أطفال، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: «بلدنا وليها حق علينا، في الأول والآخر راجعين ليها، ولازم يكون عندنا انتماء لترابها، والمشاركة واجب وطني لازم الكل يحرص عليه».

لازم كلنا نشارك ونعبر عن اختيارنا

عبد الله جاد، أحد المصريين المقيمين في جدة، حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية حاملا علم مصر، مؤكدا أنه شارك في الانتخابات الماضية: «لازم كلنا نشارك برأينا ونعبر عن اختيارنا، مش مهم تختار مين، المهم تنزل وتشارك وتدلي بصوتك، المصريين في الخارج بيعيشوا عصر ذهبي في الوقت الحالي، ومصر تقدمت كثيرا خلال السنوات الأخيرة».

أطفال يحملون أعلام مصر

أطفال يحملون أعلام مصر، يصطفون إلى جوار ذويهم أثناء المشاركة في الإدلاء بأصواتهم، كما يحرص بعضهم على الدخول أمام الصندوق الانتخابي، وفق عبدالمجيد عبدالعاطي: «الأطفال فرحانين وأهاليهم حرصوا على اصطحابهم، علشان يعرفوا يعني إيه مشاركة، يعني إيه انتماء، يعني إيه واجب وطني، ويعني إيه حق بلد علينا حتى لو إحنا في الخارج».