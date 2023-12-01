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الهلال الأحمر الفلسطيني: نصف شهداء اليوم في قطاع غزة من الأطفال

كتب:

هاجر عمر
02:59 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
غزة

غزة

قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تجدد القصف بالطائرات على أنحاء مختلفة بقطاع غزة، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف مدير الإعلام، أن نصف من استشهدوا في القصف الإسرائيلي على غزة منذ صباح اليوم من الأطفال، لافتا إلى أن 27 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقفت عن العمل وخروج 55 مركز رعاية أولية عن الخدمة.

وأكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع في قطاع غزة كارثي ويتطلب تدخلا حقيقيا وجادا لوقف العدوان الإسرائيلي.

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بقلم هاجر عمر