«التنسيقية» ترصد توافد الناخبين المصريين في تشاد للإدلاء بأصواتهم

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد الناخبين المصريين في تشاد على السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ يواصل أبناء الجالية المصرية هناك التوافد على مقر السفارة، وذلك خلال اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت السفارة المصرية في تشاد، على تسهيل إجراءات التصويت للمواطنين، للقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور.‎

الانتخابات الرئاسية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم «27» لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

تنسيقية شباب الأحزاب

وأصدرت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانها الأول بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج منذ مساء أمس الخميس، وعلى مدار الساعة، مع بدء العملية الانتخابية في أول دولة وهي نيوزلندا مع فارق توقيت مع مصر يصل إلى 11 ساعة ثم أستراليا ثم اليابان.

وتابعت الغرفة المركزية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وفي مختلف دول العالم عبر متابعيها من المصريين بالخارج في مختلف القارات.‎