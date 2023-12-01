«حماية المستهلك»: اتخاذ الإجراءات القانونية في 188 شكوى عن ارتفاع الأسعار

أعلن جهاز حماية المستهلك، تلقيه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الماضي، نحو 4100 شكوي وبلاغ من المواطنين، موضحا أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها.

مركز فحص البلاغات والشكاوي بجهاز حماية المستهلك

وأضاف جهاز حماية المستهلك، في بيان له عن حصاد حملاته في الأسبوع الأخير، أنه تلقى في ذات الأسبوع 188 بلاغا عن ارتفاع الأسعار بعدة مناطق مختلفة، وعلى الفور تم إحالة هذه الشكاوي لإدارات (الرقابة على الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات)، موضحا أنها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكاوي والبلاغات.

الحملات الرقابية

وأكد جهاز حماية المستهلك، استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات) بقطاع القاهرة الكبرى بالاشتراك مع (أفرع الجهاز) بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

وأشار إلى تركيز الحملات على التجار المخالفين في النقاط التالية:

- عدم الإعلان عن الأسعار.

- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر.

- حجب السلع عن التداول.

- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة.

الخط الساخن

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.