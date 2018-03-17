راعي الكنيسة المصرية بالكويت: مشاركتنا في الانتخابات واجب مقدس

قال القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة المصرية في الكويت، إن مشاركة أبناء الجالية المصرية واجب مقدس تجاه الوطن، مشيرا إلى أن جميع أبناء الكنيسة حرصوا على الإدلاء بأصواتهم لدعم الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجهها.

وأضاف راعي الكنيسة المصرية في الكويت، أمس، إنه حرص وجميع رجال الكنيسة على الإدلاء بأصواتهم، اليوم، لرد الجميل إلى الوطن، ومساندة الدولة المصرية، وخصوصًا في ظل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الـ4 الماضية، والتي كانت تحتاج إلى عشر سنوات لتحقيقها.

من جانبه، قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن مشاركة رجال الكنيسة المصرية في الكويت اليوم، بقيادة الأنبا بيجول راعي الكنيسة، ليست بجديدة في ظل الدور الوطني المشهود للكنيسة المصرية في كل المواقف.

وأضاف القوني، أن مشاركة الكنيسة بهذا الحشد الغفير، تؤكد وحدة المسلمين والمسيحيين في مصر، واتفاقهم على حب الوطن والانتماء إليه، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الأنبا بيجول في مختلف المواقف الوطنية، ودوره الكبير في خدمة أبناء الجالية المصرية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.