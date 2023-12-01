ضبط 600 زجاجة مياه غازية غير صالحة خلال حملات تموينية ببورسعيد

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، على الأسواق التجارية، طوال الأسبوع الماضي، أسفرت عن عشرات المحاضر لمخالفين.

وأشارت المديرية في بيان، إلى أن الحملة المكبرة الأسبوعية، أسفرت عن ضبط 600 عبوة مشروب غازي بدون أي بيانات أو فواتير و13 كرتونة مشروب مثلج للأطفال «لوليتا»، صناعي مجهول المصدر، وتحرير 26 محضرا مخالفات لمحال تجارية.

التقرير الأسبوعي لحملات التموين

واستعرض محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد التقرير الأسبوعي للحملات المكبرة التي خاضها رجال الرقابة التموينية بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين ببورسعيد على الأسواق التجارية بالمحافظة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

وخلال الحملة، جرى تحرير 26 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة، وتضمنت ضبط أحد المحال التجارية لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر بـ600 عبوة مشروب مياه غازية بدون أي بيانات أو فواتير تدل على نشأتها أو مصدرها، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ضبط 13 كرتونة لوليتا

واستكمل وكيل تموين ببورسعيد أنه في إطار الحفاظ على صحة الأطفال تمكن رجال الرقابة من ضبط أحد التجار بحوزته كميات كبيرة من «اللوليتا»، وتمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر بـ 13 كرتونة لوليتا بدون تدوين أي تواريخ للصلاحية إنتاجاً أو انتهاءً ما يضر بصحة أطفالنا الصغار مخالفاً للقانون 281 لسنة 1994 والقرار 107 لسنة 1994.

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضرا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تحرير 12 محضرا عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية

كما تحررت مخالفات أخرى بنطاق الأسواق، تضمنت تحرير 12 محضرا عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و8 محاضر شهادات صحية للعاملين بمحال السوبر ماركت و4 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي.

وأكد وكيل تموين بورسعيد أن هذه الحملات تأتي لضمانِ منع وقوع جمهور المستهلكين تحت مظلة الإضرار بصحتهم وسلامتهم.

وشدد وكيل تموين ببورسعيد على ضبط الأسواق ومراقبة المحال التجارية بصورة مكثفة لردع المخالفين منهم والسيطرة على الأسواق التجارية.