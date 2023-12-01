وزير الأوقاف بعد عودة العدوان على غزة: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت الحدود

قال فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي، تجاوزت كل الحدود، بما يسجل خيبة أمل في المؤسسات الدولية، ويؤذن بانهيارها كونها صارت عاجزة عن لجم العدوان الإسرائيلي واستمراره في ضرب القوانين الدولية عرض الحائط، جاء ذلك كأول تعليق للوزير بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، واستئناف العدوان على قطاع غزة.

غارات مكثفة على القطاع

وشهدت مناطق قطاع غزة، غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى، وقال مدير عام مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع الدكتور يوسف العقاد، إنّ الوضع أكثر تعقيدا وسوءا لعدم وجود أماكن للجرحى الذين يصلون إلى المستشفى، وأن المنظومة الصحية منهارة بشكل كامل في مستشفيات جنوب قطاع غزة.

وتابع مدير مستشفى غزة الأوروبي، وفقًا لقناة الإخبارية، أنّ مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، ومجمع الشفاء يقدم خدمة غسيل الكلى لـ27 مريضا فقط: «استقبلنا الليلة الماضية 28 مريضًا، من بينهم ثلاثة أطفال خدج (رضع)».

تدمير المباني والمستشفيات

وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمر الكثير من مباني مستشفيات شمال القطاع، وأجبر المرضى والجرحى على مغادرتها تحت قوة النار، صوب مستشفيات الجنوب التي أصبحت ممتلئة بشكل كامل.