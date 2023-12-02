أسعار الحديد اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ثبات أسعار خام الحديد اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق، إذ وصل سعر حديد «الاستثماري» لـ39 ألفًا و187 جنيهات للطن، كتسليم أرض المصنع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم السبت 2-12-2023 في عدد من المصانع والشركات.

سجل سعر الحديد الاستثماري 39 ألفًا و187 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز استقرارًا في الأسواق، بعدما سجل سعر الطن منه 41 ألفا و238 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد عز اليوم: 40 ألفًا و238 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 39 ألفًا و187 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.