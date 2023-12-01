«السكر» بـ12.6 جنيه.. انتظام صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر، والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، من خلال توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، على توافر كافة السلع التموينية الأساسية باحتياطي آمن يصل لـ 5 أشهر، لافتًا إلي أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ عبر 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى استمرار تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

أسعار السكر

ونوهت وزارة التموين، على استقرار أسعار السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت بسعر 30 جنيها، مؤكدة عدم وجود أي ارتفاعات في أسعار قائمة المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري.