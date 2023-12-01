انطلاق فعاليات القافلة الدعوية من مسجد المعهد الديني بفوه في كفر الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية لمديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، من مسجد المعهد الديني بفوه، للمناطق النائية بإدارة أوقاف فوه، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وضمت هذه القافلة الدعوية كلاً من الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ مطاوع عبد الرحمن، مدير عام إدارة أوقاف فوه، وعدد من الأئمة الذين تم توزيعهم علي عدد من المساجد بالمناطق النائية لأداء خطبة الجمعة بفوه.

القافلة ضمت بعض الأنشطة الدعوية المهمة

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد المعهد الديني بفوه، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد أبو النجاة بفوه، كما تم عقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد المعهد الديني بفوه، وقد قام أيضاً جميع أعضاء القافلة الدعوية بإلقاء خطبة الجمعة والتي جاءت تحت عنوان «الحذر واليقظة والإعداد في القران الكريم».

وتحدث الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في خطبة اليوم، عن الحذر، قائلاً: «أنّ الحذر واجب ديني، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً»، ويقول سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ»، ويقول عز وجل: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ».

«بسيوني»: ما سقطت دولة أو أُسقطت عبر التاريخ

وأضاف «بسيوني»: «الحذر الذي يجب أنّ نتنبه له قسمان: الأول: حذر من عدو ظاهر ومعلوم، والثاني: من أذناب هذا العدو أو المثبطين والمعوقين، وهم أشد خطرًا من العدو الظاهر، فما سقطت دولة أو أُسقطت عبر التاريخ إلا كانت العمالة والخيانة أحد أهم عوامل وأسباب سقوطها، وهذا ما حذرنا منه القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه عن المنافقين والمثبطين: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا}».

وتابع «بسيوني»: «نؤكد أنّ وحدة صفنا الوطني والعربي والتفافنا حول قادتنا خير رادع لعدونا، حيث يقول سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، ويقول سبحانه: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}، فما أحوجنا إلى الالتفاف حول قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواقفه الحاسمة المشرفة، وما أحوجنا إلى وحدة صفنا العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا والإعداد الجيد في جميع المجالات».

التزام مساجد كفر الشيخ بالخطبة الموحدة

وأكد «بسيوني»، أنّ جميع المساجد بأوقاف كفر الشيخ التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.