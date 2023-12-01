«حملة السيسي» تبرز احتفالات المصريين في الأردن استعدادا للتصويت
كتب:
آية الله الجافي
04:22 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
احتفالات المصريين بالأردن
أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اجتماع الجالية المصرية في الأردن أمام سفارة مصر بالأردن للتصويت في الانتخابات الرئاسية مع مظاهر احتفالية.
وأعلنت الجالية المصرية بالأردن دعمها للقيادة السياسية حاملين الأعلام المصرية ولافتات تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.