«حملة السيسي» تبرز احتفالات المصريين في الأردن استعدادا للتصويت

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اجتماع الجالية المصرية في الأردن أمام سفارة مصر بالأردن للتصويت في الانتخابات الرئاسية مع مظاهر احتفالية.

وأعلنت الجالية المصرية بالأردن دعمها للقيادة السياسية حاملين الأعلام المصرية ولافتات تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.