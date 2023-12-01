رغم برودة الجو والمطر.. المصريون بإيطاليا يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار في مدينة ميلانو الإيطالية، لم يمنع أبناء الجالية المصرية في إيطاليا من النزول إلى مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت أمام المصريين في الخارج.

انتخابات الرئاسة.. شمسيات وملابس ثقيلة بإيطاليا

بالشمسيات والملابس الثقيلة، لحماية أنفسهم من برودة الجو والأمطار الشديدة، حضر أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، إلى مقر السفارة المصرية هناك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024 بصحبة أبنائهم، ويؤكد محمود عثمان، أحد أبناء الجالية المصرية في إيطاليا لـ«الوطن»، أنهم كانوا حريصين على المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مستقبل وطنهم الأم، «لازم كل مرة ننزل ونشارك، مينفعش أبدا نتكاسل عن واجبنا الوطني تجاه بلدنا»، حسب تعبيره.

مشاركة كبار السن والشباب

اعتاد كثيرون من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا التحرك في أتوبيسات جماعية لنقلهم إلى مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات الدستورية السابقة، وبحسب رواية «عثمان» فإنهم يجدون في ذلك فرصة قوية للتقارب والتعارف بينهم، وأيضا يعتبرون ذلك واجبًا عليهم، رغم برودة الجو وهطول الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتنوعت أعمار أبناء الجالية المصرية في إيطاليا، المشاركين في التصويت في انتخابات الرئاسة، حيث حضر عدد كبير من كبار السن للإدلاء بأصواتهم، بينما تصدر الشباب مشهد عملية التصويت أمام السفارة، وما تزال الأعداد في تزايد مستمر على مدار اليوم، وحسب قول محمود عثمان، فإن جميع أبناء الجالية يحرصون على المشاركة برأيهم في أي عملية انتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، منذ صباح اليوم الجمعة، وتستمر على مدار 3 أيام في مقار السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم.