كيف تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير عملية التصويت بالخارج لحظة بلحظة؟

انطلق اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، إذ بدأت عمليات الاقتراع في في 137 لجنة في دول العالم، في التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، وتستمر على مدار 3 أيام.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية، منذ انطلاقها من خلال غرفة العمليات المركزية المزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

واحتوت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات والمنعقد في مقر رئاسة الهيئة على شاشات عرض، وكل شاشة مقسمة إلى 16 شاشة فرعية، لتغطي كل السفارات والقنصليات، التي يجرى بها التصويت الآن في الخارج، إضافة إلى أجهزة «لاب توب».

أماكن الاقتراع في الخارج

وأوضحت شاشات العرض عددا من أماكن الاقتراع في الخارج ومنها:

- سفارة في المنامة.

- سفارة في ميلانو.

- سفارة في روما.

- سفارة في لندن.

- سفارة في عمان.

- سفارة جدة.

- سفارة الدوحة.

- سفارة مسقط.

- سفارة الكويت.

- سفارة أبوظبي.

- سفارة الرياض.

- سفارة دبي.

- سفارة باريس.

- سفارة لوس أنجلوس.

- سفارة نيويورك.

- سفارة أثينا.

106 لجان انتخابية في العالم

وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة في عملها حتى انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع.

وأكد بنداري، على هامش مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، فتح 106 لجان انتخابية على مستوى العالم.