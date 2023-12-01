حملة المرشح عبد السند يمامة: إقبال المصريين بالخارج على التصويت بالانتخابات جيد

قال عصام الصباحي، رئيس حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن غرفة المتابعة والرصد للحملة تعمل على قدم وساق لمتابعة سير العملية الانتخابية التي بدأت للمصريين في الخارج، وهناك منوبين عن الحملة متواجدين أمام اللجان في كل الدول منذ الصباح في: جدة، الرياض، الكويت، دبي، سلطنة عمان، الأردن، والبحريين؛ نظرا لزيادة كثافة المصريين في هذه الدول.

زيادة الإقبال بعد العصر

وأضاف رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الإقبال في دول الخليج جيد إلى الآن، ومن المتوقع زيادة الإقبال بعد صلاة العصر، نظرا لأن اليوم هو الجمعة وعطلة رسمية، وأغلب المواطنين يبدأون في الخروج بعد صلاة العصر.

وأشار إلى وجود أسر كاملة أمام اللجان من أجل الإدلاء بصوتهم، وكذا تواجد الأطفال نتيجة أن اليوم هو يوم عطلة، واستعد منوبو حملة عبد السند يمامة والمنظمين لاستقبال الأطفال أمام اللجان من خلال توزيع الحلوى والألعاب الصغيرة على الأطفال المتواجدة.

زيادة الإقبال في الدول الأوروبية

أما عن الدول الأوروبية، قال رئيس حملة يمامة أنه من المتوقع أن يزداد إقبال المواطنين على اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد لكونه الإجازة الرسمية في تلك الدول، وأضاف: «بعض الدول الأوربية يتواجد بها سفارة واحدة، والوصول إليها يحتاج وقت طويل نظرا لبعد المسافة، بالتالي الإقبال ليس كبيرا جدا اليوم وأتوقع أن يزداد الأحد، استغلالا من المواطنين ليوم العطلة في قطع المسافات الطويلة للتصويت».