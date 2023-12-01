علي الألفي يعلن انتهاء تصوير أغنية مهداة للطفلة الشهيدة ريم «روح الروح»

أعلن الفنان علي الألفي عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» انتهاءه من أغنية جديدة بعنوان «جوه الروح» مهداة لطفلة «روح الروح» الفلسطينية.

طرح أغنية «جوه الروح»

ونشر علي الألفي البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليها قائلا: غدًا بإذن الله طرح عمل من جوه الروح مهدى إلى روح الروح ريم وكل الزهور المقطوفة معها، كلمات عمر مصطفى، ألحان علي الألفي، توزيع إبراهيم الطرابيشي، إخراج أحمد حمدي.

علي الألفي يتضامن مع فلسطين

وكان أعلن علي الألفي منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استئناف نشاطة الفني بعد توقف فترة تضامنا مع أهل غزة وكتب قائلا: الأصدقاء والأحبة هنرجع نغني تاني ابتداء من الجمعة الجاية بإذن الله في جرامافون الزمالك، مستنيينكم في بداية موسم حفلات الشتا وملحوظة، جزء من الإيراد اليومي لجرامافون بيروح كتبرع لأخواتنا.. خليكم معانا.