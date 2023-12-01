انطلاق مبادرة «انت الحياة» بقرية سرابيوم في الإسماعيلية غدا

تنطلق قوافل تعليمية وثقافية إلى جانب عدد من الخدمات المتكاملة غدا في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، ضمن مبادرة «انت الحياة».

وقال محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، إن المبادرة هي الثانية من نوعها في محافظة الإسماعيلية بعد نجاحها وتدشينها قبل شهرين، في مركز القنطرة غرب على مدار أسبوع متواصل.

وأضاف «جمال»، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 20 ألف مستفيد من أهالي قرية سرابيوم والقرى المجاورة لها، كقرى عويس سرابيوم وأبو سلطان، وأيضا العزب والتوابع القريبة منها بنطاق فايد ومركز الإسماعيلية.

منسق حياة كريمة: انت الحياة تقدم خدمات متكاملة

وقال «جمال» إن مبادرة «انت الحياة»، تتميز بأنها تضم قوافل مختلفة ما بين طبية واجتماعية وتعليمية وترفيهية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بالوصول بجميع الخدمات إلى المواطن البسيط في مقر إقامته دون تحمله عناء السفر لمدينة الإسماعيلية، وتيسير الخدمات، بوجود فريق متكامل من المتطوعين يعمل على مساعدة الأهالي منذ دخولهم إلى مقر المدرسة المقام بها القافلة ولحين إنهاء الخدمة لهم.

وأشار إلى 9 وزارات ومؤسسات تشارك في مبادرة «انت الحياة»، كوزارة الداخلية من أجل إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين إلى جانب خدمات القيد وشهادات الميلاد، ومؤسسة مصر الخير التي تشارك في فك إنهاء أزمة الغارمين من أهالي القنطرة غرب، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي من خلال العمل على إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم من أبناء المدينة ووزارة الصحة بقوافل طبية.