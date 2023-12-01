«حياة كريمة» تغير وجه مركز أشمون في المنوفية بـ1079 مشروعا

نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تغير شكل القرى بمحافظة المنوفية، والتي يتم تنفيذها في مركزي الشهداء وأشمون ضمن المرحلة الأولى، حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 مشروع تضم كافة الخدمات الزراعية والخدمية وإنشاء المواقف النموذجية، بالإضافة للصرف الصحي والغاز الطبيعي.

مشروعات حياة كريمة في مركز أشمون

وقال خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه تم إنشاء 1079 مشروع تنموي وخدمي في مختلف القرى، مشيرًا إلى أن القرى أصبحت تضم كافة الخدمات ما يقلل الضغط على المصالح الحكومية في المدينة، وأيضا يسهل علي المواطنين إنجاز خدماتهم بكل سهولة.

مواطن: نشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة

وقال عبدالفتاح طارق أحد أبناء مركز أشمون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرى المركز شهدت نقلة نوعية من خلال الخدمات المتنوعة التي تم تنفيذها من تبطين للترع وتطوير الطرق وبناء الكباري التي سهلت حركة المواصلات.

وأشار محمد السيد، أحد المواطنين بأشمون، إلى أن القرى الآن تضم خدمات نوعية ومصالح خدمية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت شكل الريف المصري بعد أن كانت تفتقر إلى الكثير من الخدمات.