جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية بحطيط بأبو حماد ضمن «حياة كريمة»

تنظم جامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية بحطيط التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، غدا السبت، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية.

9 تخصصات طبية في القافلة البيطرية

يأتي ذلك ضمن خطة قطاع البيئة لدعم قرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجا، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث تضم القافلة 9 تخصصات مختلفة.

مبادرة صنايعية مصر

ويشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة في تنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والإرشاد الزراعي على هامش القافلة البيطرية، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل في المجالات المختلفة ضمن مبادرة «صنايعية مصر».

ندوات تثقيفية للأهالي

وتشارك جامعة الزقازيق في إطلاق قوافل بيطرية علاجية مع مديرية الطب البيطري، لتعزيز الثروة الحيوانية وتجنب الإصابة بالأمراض، كما يقام على هامش هذه القوافل ندوات تثقيفية للمربين.