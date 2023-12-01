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«مياه الجيزة» تنظم أنشطة توعوية في قرى «حياة كريمة» لرفع الوعي المائي

كتب:

سلامة عامر
02:27 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
خلال حملات توعية الطلبة بترشيد المياه بالجيزة

خلال حملات توعية الطلبة بترشيد المياه بالجيزة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عدة أنشطة توعوية تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي المائي للمواطنين بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي بالصف وأطفيح.

أهمية ترشيد استهلاك المياه

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الأنشطة تضمنت عمل حملات توعوية وحملات طرق أبواب للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتوزيع بروشورات ومطبوعات للتوعية المائية، وعمل استطلاع لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واستقبال الاستفسارات والشكاوى.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة إلى قيام فريق معامل الشركة برفع عينات عشوائية من مياه الشرب للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

وفي السياق ذاته، شهدت مدارس صلاح علي الابتدائية وأبو بكر الصديق وحسين عوض بمركز الصف، تنفيذ ندوات للتوعية المائية لحث الطلاب على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات، وورش رسم وتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب تهدف إلى تعزيز مفهوم التوعية بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه.

استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني، والصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك»، والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.