«القومي لحقوق الإنسان»: غرفة مركزية لمتابعة سير انتخابات الرئاسة بالخارج

قال السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ المجلس يعمل على متابعة سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل، من خلال غرفة عمليات مركزية، التي بدأت في مباشرة أعمالها منذ بداية عملية التصويت للمصريين في الخارج، اليوم.

متابعة على مدار الـ24 ساعة

وأكد أمين عام القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الغرفة تعمل على المتابعة والرصد وكذا تلقي الملاحظات كافة على مدار الـ24 ساعة، بجميع وسائل التواصل.

وأكد «فايد» أنّ المجلس يعمل على متابعة الاستحقاق الدستوري في كل الدول التي تجري بها أعمال الاقتراع، مشيدًا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم على المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة الدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين ومن أبرزها دول الخليج.

سلاسة سير العملية الانتخابية

وثمّن «فايد» جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أنّ المجلس في تعاون دائم مع الهيئة، مضيفًا أنه منذ بداية اليوم الأول لانتخابات المصريين بالخارج، وهناك يسر ملحوظ في سير العملية الانتخابية، وتتم الإجراءات بشكل سلس، ودعا المصريين بالخارج كافة إلى المشاركة في هذا الاستحقاق باعتباره حق وواجب وطني.