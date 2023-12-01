خلال 12 ساعة.. «الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرات لمتابعة سير التصويت بالخارج

تتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي انطلق من نيوزيلاندا مساء الخميس كأولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات؛ وتستمر متابعة الغرفة على مدار 3 أيام حتى يوم الأحد المقبل.

الهيئة الوطنية للانتخابات

واستهل المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سفير مصر لدى نيوزلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع في السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية.

تصويت المصريين بالخارج

من ناحيته أوضح السفير المصري، أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن، وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.

الهيئة تعقد مؤتمرا اليوم بمقر غرفة العمليات

في سياق متصل، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار احمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، موتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة صباحاً، كشف فيه عن متابعة غرفة عمليات تصويت المصريين في الخارج، في عملها حتي انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع.

وأضاف «بنداري» على هامش مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، أنه تم فتح 106 لجان انتخابية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة جاهزة للدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية في الخارج على مدار الساعة، حال وجود أي مشكلة أو تحد يواجه التصويت في الانتخابات الرئاسية.