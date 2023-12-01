وزيرا «الاتصالات» و«الشباب» يتفقدان «Club One» أول نادي رياضي ذكي في مصر

تستعد مصر لافتتاح أول نادي رياضي ذكي في الربع الثاني من عام 2024، في إطار التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة لدعم تطوير الخدمات الرياضية الذكية والألعاب الإلكترونية في مصر.

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة تفقدية لنادى «Club One» بالمعادي، للاطلاع على الاستعدادات النهائية لافتتاحه.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتطوير كافة المجالات ومنها المنظومة الرياضية، حيث تسهم الأجهزة الذكية، والتطبيقات المدعومة بالتقنيات الحديثة بدور فاعل في تحليل أداء الرياضيين وفقا لبيانات دقيقة بما يمكنهم من متابعة أدائهم وتطوير إمكانياتهم بشكل احترافي.

وأضاف طلعت أن نادى «Club One» يرتكز على تكنولوجيا المعلومات في كافة الخدمات التي يقدمها لأعضائه بحيث يتم من خلاله الاعتماد على منظومة المدفوعات الرقمية، وتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل دائما على الاستثمار في الشباب المصري ودفع عجلة التنمية بالإضافة إلى تطوير الجانب الرياضي وتوسيع قاعدة المشاركة لدى الجميع، كما قامت بتطوير المفاهيم القديمة والتوسع في استغلال العلم والتكنولوجيا الحديثة من اجل الكشف عن المواهب والرياضيين المختلفة.

وأوضح صبحي أن نادى «Club One» سيعمل على استخدام التقنيات الحديثة للتكنولوجيا لدعم الرياضيين في تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم المختلفة.

ويستهدف النادي التوسع في أنشطته لتشمل كافة مراحل الرياضة الإلكترونية والترفيه الرقمي، بما في ذلك اكتشاف وتطوير ودعم مطوري الألعاب الإلكترونية ومطوري التطبيقات وإنشاء المنصات الرقمية المتكاملة التي تضاهى مثيلاتها في أكثر الدول تقدماً.

وسيقدم النادي الجديد لأعضائه مجموعة من الخدمات الرياضية الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التي تسمح للجميع بداية من الهواة وحتى الرياضيين المحترفين تحليل ومتابعة أنشطتهم الرياضية وتطويرها باستمرار.

وسوف يعتمد نادى«Club One» على بنية تحتية تكنولوجية فائقة تسمح بالتكامل بين الأجهزة الذكية والأنظمة بداية من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تراقب حركات اللاعبين والظروف البيئية المحيطة، وحتى منصات التحليلات المتقدمة التي تعالج وتحلل البيانات التي تنتجها هذه الأجهزة.

كما يقدم النادي تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والألعاب التفاعلية لمنح الرياضات الإلكترونية أفاق أوسع وتجارب أكثر متعة وإبهاراً.

وجرى فتح باب الاشتراكات بالنادي الذى يقع على مساحة 22 فدان، ويضم استاد كبير يتسع لأكثر من 4500 متفرج، وصالات مغلقة لألعاب السلاح، وتنس الطاولة، ورفع الأثقال، والجيم، وملعبين خماسي، كما يضم حمام سباحة أوليمبي، وحمام نصف أولمبى للتدريب، وحمام سباحة للأطفال، ويوفر النادي أيضاً حديقة أطفال على مساحة 300 متر مربع، ونادى اجتماعي ومبنى ترفيهي يضم نادى صحى متكامل، وتراسات مفتوحة على حمام السباحة، ودور كامل من التراسات المغلفة.

وتشمل المرحلة الثانية من النادي أربعة ملاعب ثلاثية، وأربعة ملاعب تنس، وملعبين للبادل، وصالة جمباز وCrossfit ، وحمام سباحة مغطى، ومبنى خدمات ومنطقة مطاعم تضم 14 مطعماً.

يمثل افتتاح أول نادي رياضي ذكي في مصر خطوة هامة لدعم المنظومة الرياضية في مصر وتطويرها وفق أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية، كما أنه يوفر تجربة رياضية ذكية فريدة لأعضائه من الهواة والمحترفين على حد سواء.