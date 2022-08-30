«وزيرة الهجرة»: بروتوكول تعاون مع الإتصالات لخدمة المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إنّ مبادرات سابقة كان لها دور فعال في ربط المصريين بالخارج من بينها، «مبادرة مصر تستطيع»، لافتة إلى دور هذه المبادرة في ربط الصناعة ببعضها، وربطت العلماء بمصر، إضافة إلى ربط السيدات المصريات بوطنهم الأم، كاشفة عن أن الربط تضمن المجالات كافة.

اجتماعات متتالية مع الوزرات المعنية

وكشفت جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد ببرنامج «هنا ماسبيرو»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، عن وجود العديد من لأفكار المبدعة والتي تعد من خارج الصندوق، لافتة إلى أن هذه الأفكار تعد من الأسباب الرئيسية وراء الاجتماعات المتتالية مع الوزرات المختلفة، كاشفة عن سعادتها أنها بدأت هذه الاجتماعات مع وزارة الخارجية.

جلسات حوارية وتشاورية ولجان مشتركة مع الوزارات المعنية

وأوضحت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أن الجلسات الحوارية والتشاورية واللجان المشتركة مع الوزارات المختلفة تستهدف بحث الجديد من الأفكار التي يمكن تطبيقها في ظل التطورات العالمية والثورة التكنولوجية التي نستهدف مواكبتها.

تعاون مثمر مع وزارة الاتصالات

ووصفت الجندي اجتماعها مع وزير الاتصالات «بالعظيم»، كونه تضمن العديد من الأفكار من وزارة الهجرة التي تم استقبالها بالترحيب الشديد من وزارة الاتصالات، إضافة إلى التشاور حول كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها.

بروتوكول تعاون مع الاتصالات لدعم استفادة

وكشفت الجندي عن أنه من المقرر إقامة بروتوكول تعاون مع الاتصالات لدعم استفادة المصريين بالخارج بالتحول الرقمي، وإقامة لجان مشتركة، معربة عن أملها في تنفيذ هذه المبادرات بصورة سريعة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.