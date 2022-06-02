«الإتصالات»: اختبارات لإختيار 3000 طالب بمبادرة أشبال مصر الرقمية

قالت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الإتصالات، إن مبادرة أشبال مصر الرقمية تستهدف إعداد جيل من النشء يواكب متطلبات المستقبل، ولديه من العلم والمعرفة والتدريب للتعامل مع كل التقنيات والأدوات التكنولوجية، موضحة أن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أصبحت أداة أساسية للتقدم وتمس وتؤثر في القطاعات كافة.

%75 من المبادرة أونلاين

وأضافت «بركة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc» أن 75% من مبادرة مصر الرقمية سوف تتم أونلاين، أي أن كل طالب سيتلقى محتوى المبادرة في منزله وموقعه، وأن المحتوى سوف يقدم في يوم واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة أو السبت، وسوف تستغرق مدة الدراسة من 3 إلى 4 ساعات، مشيرة إلى أن الحضورالفعلى بعيدًا عن الأونلاين، سيكون إلى أقرب مركز قريب لمحل إقامة الطالب بمحافظته، وسوف يقتصر على مرة واحدة شهريًا، حتى يتمكن الطالب من التطبيق العملي لما تم تحصيله.

برنامج دراسي به 5 مستويات على مدار عام

وأوضحت مستشار وزير الإتصالات أن مبادرة مصر الرقمية تعد برنامجا دراسيا وليست دورة تدريبية، ولها 5 مستويات دراسية وتستغرق الدراسة بها عام، وأن هناك اختبارات قبول واختبارات تحديد مستوى، موضحة أنه إذا كان الطالب لم يبدأ بعد التعامل مع هذه الأدوات التكنولوجية، فسوف يبدأ من المستوى الأول، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف 3 آلاف طالب من مختلف أنحاء الجمهورية ومن مختلف أنواع المدارس.

أشبال مصر الرقمية تستهدف الطلاب المتفوقين

وأكدت أن المبادرة تستهدف الطلاب المتفوقين في دراستهم، والمتفوقين في بعض المواد الدراسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، لضمان أن الطالب مؤهل لتلقي هذه العلوم ولديه الشغف للتعلم ولديه رؤية للإلتحاق مستقبلًا بكليات متخصصة مثل كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الذكاء الإصطناعي.