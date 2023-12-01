تحرير 21 محضرا في حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بحي الجمرك بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حماية المواطنين من استغلال التجار والباعة ومن جشع البعض في رفع أسعار المنتجات الغذائية بلا مبرر، وكذلك مراقبة الأسواق للتأكد من جودة المنتجات الغذائية وصلاحيتها هي مسؤولية اجتماعية يقوم بها الأحياء، ولذلك يتم شن حملات مستمرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

شن حملات

وأضافت «خليفة»، أنه وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 لضبط الأسواق، ومراقبة الأسعار، والإجراءات الوقائية والاحترازية والتفتيش على الصيدليات ومواصلة الحملات الانضباطية بنطاق الأحياء، تم شن حملة بحي الجمرك شملت جميع الإدارات المعنية والجهات المختصة استهدفت عدة مناطق بالحي.

غرامات فورية

وأشارت المهندسة نهى خليفة، إلى إن الحملة المكبرة التي قادتها، استهدفت شارع سنان، ومحمد رفعت الجمال، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة، وتحصيل61 ألف جنيهًا غرامة فورية، وتحرير 31 إنذارا متنوعا، 21 محضرا.

- كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 4 صيدليات.

- وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 102 حالة إشغال، وسحب عينة غذائية من قبل مسؤول الصحة، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.