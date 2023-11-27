«حي الجمرك بالإسكندرية»: مبادرة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تستمر حتى 10 ديسمبر

قامت إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بحي الجمرك، بالتنسيق مع إدارة التثقيف الصحي بمنطقة الجمرك الطبية، بإطلاق فاعليات مبادرة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تتناول مختلف أنواع العنف ضد المرأة سواء العنف الأسري أو العنف المجتمعي، كما تتناول العديد من المخاطر التي تواجه المرأة مثل الإبتزاز الإليكتروني وغيره.

محاضرات توعوية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مبادرة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تستمر حتى يوم 2023/12/10 وبدأت بندوة توعوية بمدرسة مجمع الشهداء الرسمي بمحاضرات ألقتها، شيماء عزت، من إدارة التثقيف الصحي بالجمرك الطبية.

وتابعت: وناقشت الندوة مظاهر وأسباب العنف المختلفة، والأثر النفسي والجسدي على الفتاة والمرأة، وأضرار الزواج المبكر وزواج القاصرات وختان الإناث والتحرش بأنواعه وأضرار الإبتزاز الإلكتروني، كما تم الحديث عن دور الأسرة في مواجهة جميع أشكال العنف من أجل استقرار المجتمع.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضافت رئيس حي الجمرك أنه جرى عرض دور وحده تكافؤ الفرص بحي الجمرك الخاص بشئون المرأة وذوي الهمم، والأنشطة القائمة على دعم تلك الفئة والاهتمام بتمكين المرأة والنهوض بها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجاء ذلك في ضوء الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تجرى فاعليتها من يوم 2023/11/25 حتى 2023/12/10 من كل عام لرفع الوعي حول أشكال العنف المتعددة سواء العنف الأسري أو المجتمعي وسبل مكافحه هذا العنف من أجل سلامة واستقرار الأسرة والمجتمع.