حملة مكبرة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار في حي الجمرك بالإسكندرية 

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الحي يواصل حملاته، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن مراقبة الأسعار، والتفتيش على الصيدليات، والحملات الانضباطية بنطاق الأحياء.

وأشارت رئيس حي الجمرك، إلى شن حملة مكبرة، بوجود وفاء زايد سكرتير عام الحي، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وإدارة التدخل السريع بالمحافظة، لضبط الأسعار ورفع الإشغالات.

تحصيل غرامات فورية وإزالة 47 حالة إشغال

وأوضحت خليفة، إن الحملة استهدفت، شارع الصحافة، وصرواح، وأسفرت عن تحصيل 28 ألف جنيه غرامة فورية، وتحرير 20 إنذارا متنوعا، و10 محاضر، وتم خلال الحملة العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 47 حالة إشغال.