حزب «المؤتمر»: الدولة تجني ثمار جهودها في مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، يشير إلى نتائج طيبة واهتمام بالغ من المصريين بالخارج، الذين أكدوا اهتمامهم بهذا الاستحقاق الدستوري المهم، والأمر الذي يربطهم بالدولة المصرية، واختيار قائدها لمرحلة وفترة تالية.

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دستور 2014 اهتم بالمصريين بالخارج، وبصفة عامة أكد أن هذا الانتخاب بالترشح حق لكل مواطن، ولكنه واجب أيضًا، كما أنّ المادة 88 من الدستور أولت اهتمامًا بالمصريين بالخارج.

الدولة دشنت مبادرات عدّة للمصريين بالخارج

وأشار إلى أن الدولة دشنت مبادرات عدّة للمصريين بالخارج، وأصبح لهم تمثيلًا في مجلس النواب خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب زيارات المسؤولين المعنيين للجاليات بالخارج؛ للتأكيد على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وكذلك عقد مؤتمرات لنوابغ المصريين بالخارج.

المصريون في الخارج ليسوا بمعزل عن الإنجازات

وأكّد نائب رئيس حزب المؤتمر، أنّ الدولة المصرية تجني ثمار هذه الجهود الآن من خلال إقبال المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مضيفًا أن المصريين في الخارج ليسوا بمعزل عما تشهده مصر من بناء لمشروعها الوطني وليسوا بمعزل عن حجم التحديات والمخاطر التي تواجهها، وآخرها الصمود أمام مخطط تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، كما أن تلك العوامل قد تكون وراء ارتفاع نسب مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات.