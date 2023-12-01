إقبال المصريين على سفارة بروكسل للتصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي توافد المصريون في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية في بلجيكا، إذ فتحت السفارة المصرية في بروكسل أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.