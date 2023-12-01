إقبال المصريين على سفارة بروكسل للتصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)
كتب:
آية الله الجافي
04:20 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في بلجيكا
أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي توافد المصريون في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية في بلجيكا، إذ فتحت السفارة المصرية في بروكسل أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.