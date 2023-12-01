رئيس حزب الغد: إقبال المصريين بالخارج على التصويت يؤكد مدى انتمائهم للوطن

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن تنظيم العملية الانتخابية في الخارج يعكس قدرة ومهارة وتمكن جميع مؤسسات الدولة المصرية المسؤلة عن كل التجهيزات الإدارية اللازمة؛ لتسهيل إجراء العملية الانتخابية على أبناء الوطن في+ الخارج، وخصوصا الجهاز الإداري والتنفيذي للهيئة الوطنية والمسؤلين بوزارة الخارجية.

وأضاف «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقبال المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج يكشف الارتباط والانتماء الشديدين للوطن وقضاياه واستقراره ومصيره.

حزب الغد يناشد المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات

وناشد رئيس حزب الغد، جموع المصريين الناخبين في الخارج بالحرص على أداء الواجب الوطني والمشاركة في حماية الوطن.

حزب الغد يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وكان المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وقيادات الحزب، شاركوا في جمع توكيلات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من مختلف المحافظات.

وشكّل حزب الغد لجنة مركزية من قيادات الحزب ومجلس القبائل المصرية والعربية للإشراف على جمع التوكيلات الشعبية للرئيس السيسي من جميع المحافظات مع تحديد المسؤولين في كل محافظة من الحزب ومن مجلس القبائل.