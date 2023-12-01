كتلة الحوار تدشن غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج

أطلقت كتلة الحوار غرفة عمليات، لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، حيث يشارك في غرفة العمليات أعضاء مجلس أمناء كتلة الحوار وفريق عمل يعمل على مدار الساعة على التواصل مع العديد من الدول، وذلك بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل، أيام تصويت المصريين في الخارج.

وأكدت كتلة الحوار في بيان لها، حرصها على متابعة العملية الانتخابية، موضحة أنه تم عقد عدة اجتماعات عبر منصة زوم مع المصريين بالخارج للترتيب حول حشد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية كونها حق وطني لكل مواطن مصري سواء في الداخل أو الخارج .

وتؤكد كتلة الحوار أن الانتخابات الرئاسية احد تطبيقات الديموقراطية التي تكرس لممارسة حق دستوري أصيل وتفعيل إرادة الناخبين نحو مستقبل أفضل، فتلك الخطوات يسجلها التاريخ نحو بناء دولة الحقوق و الواجبات.

وتدعو الكتلة أبناء الجاليات المصرية حول العالم النزول والمشاركة بقوة لتوصيل رسالة للعالم بوعي الشعب المصري وقد أعلنت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، تدشين «حملة شارك» بمحافظة الأقصر، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، و إن الحملة تهدف إلى التعريف بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ولا تدعم مرشحًا بعينه.