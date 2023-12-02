قرية بقنا تحتفل بنجاتها من «الكوليرا» منذ 83 عاما بالأكل في الشارع: «من ورث جدود أهالينا»

عهد من آبائهم وأجدادهم يتجدد سنويا بطقوس تلائمها الفرحة والمحبة والسلام يتخللها التهاني والتبريكات ، فضلا عن تناول الطعام في ساحة كبيرة، هكذا يحتفل أهالي «عزبة حسن في الشرقي بهجورة» بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالذكرى 83 لنجاتهم من وباء الكوليرا.

مشهد مألوف من 83 عاما في عزبة حسن بنجع حمادي

مشهد صواني الأكل التي تحمل ما لذ وطاب من الطعام في ساحة عزبة حسن، مألوف منذ عشرات السنوات، فهو طقس متوارث من جيل إلى جيل، منذ القضاء على الوباء اللعين الذين كان يقضى على أبناء العزبة منذ 83 عاما.

وقال أحمد عبدالكريم، موظف، عمره 55 عاما، من أبناء عزبة حسن، هذه الطقوس من اختيار التوقيت أول جمعة من شهر ديسمبر، وتناول الطعام في الساحة عقب صلاة الجمعة، وجمع النفحات من لحوم وأطعمة مطبوخة من كل صينية طعام، وإعادة توزيع كميات الأكل على المحتاجين في منازلهم.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن» أنه يتم إعداد مخبوزات منزلية من القمح وتوزيعها على المصلين، وتبادل التهاني بين أبناء العزبة، كل تلك الطقوس يتوارثها جيل بعد جيل معهد وقسم من الآباء، لنجاة أهالي القرية من الكوليرا أو ما يسمى بوباء الطاعون بحسب ما ذكره.

كان أهالي نزلة الشرقي بهجورة في نجع حمادي، احتفلوا الجمعة الماضي بذكرى هذه المناسبة، وبذات الطقوس التي تم ذكرها.