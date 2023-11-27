«تعليم نجع حمادي» يشدد على تفعيل خطط النشاط المدرسي وتوزيع التغذية

تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الاثنين، مدرسة العلم والإيمان الابتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى الانضباط الإداري بالمدرسة، يرافقه عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، وعنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني مدير العلاقات العامة والإعلام، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

كما تابع سير العمل في بعض الفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال ، وحجرات الأنشطة، ومعامل الحاسب الآلي، والعلوم، وفناء المدرسة، واطلع على السجلات المدرسية، وسجلات تحضير المعلمين، موجها بضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي.

رصد الغياب الفعلي للتلاميذ

وشدد على ضرورة الانتهاء من رصد الغياب الفعلي للتلاميذ الساعة التاسعة صباحا، مع إبلاغ إدارة المدرسة بالبيان الفعلي لغياب التلاميذ بصفة يومية، والالتزام بتوزيع التغذية المدرسية في المواعيد المقررة، والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ، وإعادة الكتب الزائدة لمخازن الإدارة.

كما أكد على الانضباط، والانتظام، والنظافة، وحسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وممارسة الأنشطة الطلابية بشكل فعال، وتنفيذ وسائل جذب للتلاميذ عن طريق تنظيم المسابقات، والمبادرات، والأنشطة المختلفة، وتفعيل حصص المشاهدة لقناة مدرستنا التعليمية، وتحديد مواعيد لاستقبال أولياء الأمور.