حملة فريد زهران: إقبال المصريين بالخارج على التصويت يؤكد أن الشعب يريد الحياة

أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن إقبال المصريين في الخارج على لجان التصويت بالعديد من الدول العربية والأجنبية، تأكيد واضح على وجود إرادة حقيقية للمشاركة الإيجابية في صنع المستقبل وتغيير معالمه وفقا لما يحقق صالح الوطن وجميع المواطنين.

وأضاف الشناوي أن غرف عمليات الحملة تتابع عملية التصويت بعناية وترصد كل فعالياتها، وتتواصل غرفة العمليات المركزية مع المواطنين على مدار 24 ساعة، ويتزايد الأمل في التغيير وفقا لإرادة الشعب.

وصرح المتحدث الرسمي: «تابعنا تصويت العديد من المواطنين في بعض الدول وإعلانهم أن صوتهم انحاز للمرشح فريد زهران، ومنهم الحقوقي عادل سليمان في تركيا، والكاتبة الصحفية إسراء عبدالفتاح من أمام السفارة المصرية في أمستردام، وغيرهم الكثيرين».

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك