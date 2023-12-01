حياة كريمة تعلن انطلاق مبادرة «أنت الحياة» في جنوب سيناء (صور)

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة لأول مرة في قرية الجبيل بجنوب سيناء، موضحة أنها شهدت حضور وتفاعل كبير من الأهالي والمستفيدين بالخدمات المقدمة من المبادرة.

قوافل مبادرة أنت الحياة

وأضافت حياة كريمة، أن المبادرة تضمنت عددا كبيرا من الفعاليات والأنشطة التي تخدم كل المصريين بمختلف الأعمار بالمجان؛ منها قوافل طبية بجميع التخصصات بمشاركة مديرية الصحة بجنوب سيناء، وقوافل تنظيم الأسرة، وقوافل بيطرية، ومسارح قصر الثقافة بالعروض المختلفة ومعرض الكتاب، ودوري ومعسكر وعروض رياضية لمراكز الشباب بمركز شباب الصيادين بالجبيل، استقبال حالات ذوي الهمم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وشهادات محو الأمية من خلال الاختبارات والاستكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة إلى ندوات ضد الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

انطلاق مبادرة أنت الحياة

يذكر أنّ مبادرة أنت الحياة انطلقت في أغسطس 2022 بالفيوم، ووصلت بعدها إلى المحافظات المختلفة؛ منها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وبالتعاوين مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن.