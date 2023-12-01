ماذا دار بين وزير الخارجية الأمريكي ومجلس الحرب الإسرائيلي بشأن غزة؟

خلال الساعات القليلة الماضية، حدث جدل من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب في قطاع غزة، خاصة مع تعنت الجانب الإسرائيلي المستمر، وضربها لكل القوانين الدولية عرض الحائط، بحسب ما أكده أساتذة السياسة والمسئولون الفلسطينيون.

بداية الجدل، ظهرت خلال اجتماع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي مع مجلس الحرب الإسرائيلي، رغم أن المؤشر يدل على وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الحرب على غزة، لتكون مشاركة بلينكن بمثابة تأكيداً على موقف الإدارة الأمريكية بأن العملية البرية المتوقعة لجيش الاحتلال في جنوب قطاع غزة، يجب أن تتم بطريقة لا تتسبب في نزوح جماعي للسكان.

ماذا قال وزير الخارجية الأمريكي؟

أفادت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» بتفاصيل الاجتماع بالتفصيل، حيث استمع وزير الخارجية الأمريكي، لحديث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الذي أشار إلى أن العملية البرية ستستغرق عدة أشهر، ليرد عليه بلينكين: «لا أعتقد أن أمامكم عدة أشهر» فأجابه مسؤولون إسرائيليون بأنهم سيواصلون الحرب حتى تحقق الإنجازات المطلوبة التي حددها مجلس الوزراء منذ البداية.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي بلينكن موقف الإدارة الأمريكية بأن العملية البرية المتوقعة لجيش الاحتلال في جنوب قطاع غزة، يجب أن تتم بطريقة لا تتسبب في نزوح جماعي للسكان، وهو المطلب الذي رفضه مجلس حرب الاحتلال، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أنهم لن يقلصوا من التحركات البرية المتوقعة في جنوب قطاع غزة، بما لا يؤدي إلى تهجير السكان، وأجمع «كابينيت الحرب» على أن العملية البرية ستنفذ بالكامل وفقًا للضرورة الميدانية.

موقف الفصائل الفلسطينية

وقال جالانت لبلينكن: «سنقاتل الفصائل الفلسطينية حتى ننتصر، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك هذه حرب للقضاء عليها وهذه حرب لإعادة الرهائن إلى ديارهم، وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلا».

أما رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال: «تعهدت وأقسمت، بالقضاء على الفصائل الفلسطينية ولا شيء سوف يوقفنا»، وهنا أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد عن تأييده لموقف مجلس الحرب فيما يتعلق بحرية تحركات جيش الاحتلال عند استئناف العملية البرية في جنوب القطاع.

وفي لقائه مع بلينكن، أوضح «لابيد» موقفه بأن جيش الاحتلال يجب أن يصل إلى كل مكان يتواجد فيه عناصر الفصائل الفلسطينية.

وخلال زيارته لسرائيل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تؤتي ثمارها في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الإنسانية، وعبر عن أمله في استمرارها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن شدد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين في جنوب القطاع قبل أي عملية عسكرية هناك.

موقف المدنين من العمليات العسكرية

ودعا بلينكن جيش الاحتلال إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تضرر المدنيين في غزة وطالب بضمان إقامة مناطق آمنة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة قبل استئناف العمليات العسكرية الكبيرة.

وشدد بلينكن على وجوب أن تضع إسرائيل موضع التنفيذ خططا لحماية المدنيين في غزة، مؤكداً أن ذلك يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب قطاع غزة ووسطه، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيدًا من مرمى النيران.

وأوضح أن خطط حماية المدنيين تتطلب تفادي نزوح إضافي مهم للمدنيين داخل قطاع غزة، إضافة إلى الحيلولة دون الإضرار بالحياة والبنى التحتية المحورية مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء ومنشآت المياه.

وأكد أن ذلك يعني أيضا منح المدنيين الذين نزحوا إلى جنوب غزة، خيار العودة إلى الشمال ما أن تسمح الظروف بذلك، مشددًا على وجوب عدم حصول نزوح داخلي مستمر، مشدداً على موقف الولايات المتحدة بأن الخسارة الهائلة لحياة المدنيين والنزوح بالحجم الذي رأه في شمال غزة، يجب ألا يتكرر في الجنوب.

ماذا يدور في حكومة الاحتلال؟

علق الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ما يدور داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: «تعاني من حالة من الارتباك الشديد والانقسام خاصة من الجناح المتشدد الذي لا يصبر على تطبيق الهدنة ونتانياهو يحاول ضرب عصفورين بحجر البقاء في المشهد السياسي واستعادة المحتجزين».

وأضاف الدكتور حسن سلامة لـ «الوطن»، أن ما يحدث في الضفة الغربية ليس ببعيد عن أوضاع غزة وذلك ما بين اقتحامات وهجمات إرضاءً للجناح المتشدد، كما أن الحكومة الحالية تحاول ممارسة ضغوط على مستويات متعددة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة من الفصائل الفلسطينية».