المصريون في الرياض يحتفلون بالعرس الانتخابي على أنغام يا حبيبتي يا مصر (صور)

شهدت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مظاهر احتفال وحضورا كبيرا للمصريين أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

بشرة خير في الانتخابات الرئاسية

على أنغام وأغاني يا حبيبتي يا مصر وبشرة خير احتفل المصريون هناك بالعرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال حسن الجراحي أحد أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية وأحد مؤسسي شركة المصريين بالخارجي أن هناك تظاهرة حب وحالة حراك كبير من الجالية المصرية بالمملكة السعودية الشقيقة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي مؤكدين على تقديم صورة حضارية وجميلة في ماراثون انتخابي يعبر عن مدى عظمة مصر والمصريين مرددين تحيا مصر.

وأكد الدكتور حسن الجراحي أنه طوال الفترة الماضية قام ممثلو الجالية المصرية بالسعودية بعقد العديد من المؤتمرات والفعاليات والتواصل مع أبناء الجالية المصرية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات لإظهار الشكل الحضاري الذي يعبر عن عظمة مصر والمصريين.

توفير وسائل النقل في الانتخابات الرئاسية

وأوضح أنه عضو مجلس ادارة شركة المصريين بالخارج قام مع فريق عمل متميز أيضا بتنظيم وتوفير وسائل انتقال لمقر القنصلية للمساعدة في الوصول والإدلاء بالأصوات و المشاركة في هذا العرس الديمقراطي .

وأضاف أنهم يعملون على قدم وساق في تيسير العملية الانتخابية مؤكدين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قام بتأسيس الجمهورية الجديدة في مصر وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات وطنا العزيز مصر.