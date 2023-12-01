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«المستقلين الجدد»: مشاركة الناخبين المصريين بالخارج الأكبر في التاريخ

كتب:

محمد أباظة
06:31 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد أن خروج المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، هو الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية منذ 2011.

ويشيد الحزب بالمشاركة الكثيفة التي وضحت منذ الساعات الأولى للتصويت والمتوقع أنها ستزيد في الأيام المقبلة، حيث إن اليوم هو يوم عمل في الدول الأوروبية والأمريكتين.

الانتخابات الرئاسية 

ويرى الحزب أن التسهيلات التي تمت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهد الذي تم من وزارة الهجرة والقنصليات المصرية قد ساهم بشكل كبير في خروج هذا المشهد الذي نفخر به جميعا.

المصريين بالخارج

ويؤكد الحزب أن هذه المشاركة بهذا الحجم هي أيضا نتاج لشعور المواطن خارج مصر باهتمام الدولة به، وأيضا للشعور بأن المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة لن يتم إلا من خلال صناديق الاقتراع والمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وكان دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أكد في مؤتمر الحزب بمحافظة الدقهلية أن خروج المصريين لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي واحب وطني وأن تأييد الحزب للمرشح الرئاسي لم يأت من فراغ، ولكن هو موقف طبيعي للإنجازات التي تمت في كل مجال.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.