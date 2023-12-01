«المستقلين الجدد»: مشاركة الناخبين المصريين بالخارج الأكبر في التاريخ

أكد حزب المستقلين الجدد أن خروج المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، هو الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية منذ 2011.

ويشيد الحزب بالمشاركة الكثيفة التي وضحت منذ الساعات الأولى للتصويت والمتوقع أنها ستزيد في الأيام المقبلة، حيث إن اليوم هو يوم عمل في الدول الأوروبية والأمريكتين.

الانتخابات الرئاسية

ويرى الحزب أن التسهيلات التي تمت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهد الذي تم من وزارة الهجرة والقنصليات المصرية قد ساهم بشكل كبير في خروج هذا المشهد الذي نفخر به جميعا.

المصريين بالخارج

ويؤكد الحزب أن هذه المشاركة بهذا الحجم هي أيضا نتاج لشعور المواطن خارج مصر باهتمام الدولة به، وأيضا للشعور بأن المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة لن يتم إلا من خلال صناديق الاقتراع والمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وكان دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أكد في مؤتمر الحزب بمحافظة الدقهلية أن خروج المصريين لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي واحب وطني وأن تأييد الحزب للمرشح الرئاسي لم يأت من فراغ، ولكن هو موقف طبيعي للإنجازات التي تمت في كل مجال.