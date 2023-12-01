أسامة الأزهري: نقف صفا واحدا خلف بطل أنقذ وطنه من الغرق

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يعد حبا للوطن ولبطل أنقذ وطنه من الغرق وقاد سفينة الوطن بمنتهى المجرد.

أسامة الأزهري: نقف خلف الرئيس السيسي بدافع وطني

وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة السادة الأشراف لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أنه جاء الوقت لأن نقدم أسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدافع وطني بحث، مشيرًا إلى أن الأشراف تعلموا من جدهم معنى الوفاء والرجولة والوعي.

الأزهر: الرئيس السيسي وقف قد الخطر وتصفية القضية الفلسطينية

وتابع: «نعلن جميعا الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونرفع أكف الضراعة أن يسدد الله تعالى سعيه وأزره في الوقت الذي تشتعل فيه نيران الخطر ويقف الرئيس في موقف صامد للحفاظ على الوطن، وضد تصفية القضية الفلسطينية، وتصديا لكل أنواع الخطر.

وقال الدكتور أسامة الأزهري: «نصطف صفا واحدا خلف البطل القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، وردد هتافات «تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».